Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 19. BÖLÜM İZLE! Hasret, gözyaşları, ayrılık...
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren yarışmacılarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün, 19. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...
Kısmetse Olur programı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar....
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.
KISMETSE OLUR 19. BÖLÜM YAYINLANDI MI?
9 Erkek ve 9 kadından oluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü 19.bölümü YouTube üzerinden yayınlandı. Bugünkü bölümde eğlencenin yanı sıra üzüntülü anlar da yaşandı. Yeni bölümü YouTube sayfasından izleyebilirsiniz.
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