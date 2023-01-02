Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 19. BÖLÜM İZLE! Hasret, gözyaşları, ayrılık...

Kısmetse Olur programı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar....

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.