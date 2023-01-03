03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

atv’nin farklı hikayesi, görkemli oyuncu kadrosu ve etkileyici dünyasıyla heyecanla beklenen yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın afişi yayınlandı. İlk fragmanlarıyla gündem olmayı başaran dizi afişiyle beğeni topladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA