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Gelinim Mutfakta 3 Ocak PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Gelinim Mutfakta 3 Ocak PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 3 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler....

Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. Programın takipçileri bugün de "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gelinim Mutfakta 2 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu.....

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 OCAK 2023

Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan gelin Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 3 OCAK 2023

Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan gelin birazdan haberimizde yer alacak.

EN SON KİM KAZANDI? (30 ARALIK)

30 Aralık Cuma günü, çeyrek altını kazanan Yeşim oldu.

KİMLER YARIŞIYOR? (2 OCAK-6 OCAK)

Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Derya (kayınvalidesi Birgül ile birlikte)

Zeynep (kayınvalidesi Gülnaz ile birlikte)

Ece (kayınvalidesi Nezaket ile birlikte)

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