02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Atv ihracat şampiyonu oldu

Atv ihracat şampiyonu oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Atv ihracat şampiyonu oldu

Son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı olan atv ihracatta da şampiyon oldu. “2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” listesinde, gerçekleştirdiği dizi ihracatlarıyla eğlence kategorisinde adını zirveye yazdırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA