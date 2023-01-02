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atv son 7 yılın en çok izleneni oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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atv son 7 yılın en çok izleneni oldu

Geçtiğimiz 6 yılın şampiyonu olan atv, 2022 yılını da birincilikle bitirerek “son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı” oldu. Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya’dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı.

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