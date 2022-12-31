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Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp, marketini onun için kapatmıştır?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp, marketini onun için kapatmıştır?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp, marketini onun için kapatmıştır?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp, marketini onun için kapatmıştır?

SORU: Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır?

A- Cristiano Ronaldo
B- Dua Lipa
C- Kim Kardashian
D- Michael Jackson (CEVAP)

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