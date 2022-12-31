Yılbaşı gecesi TV’de neler var? 31 Aralık 2022 televizyonda hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI...

Yılbaşı programları için sorgulamalar devam ediyor. 2023'e evlerinde girecek olanlar, yeni yıl heyecanını televizyondaki programlarla yaşayacak. Bu sene yılbaşı cumartesi gününe denk geldi. TV'deki yıllbaşı özel programlar, yoğun bir şekilde araştırılıyor..Peki, 31 Aralık 2022 TV'de neler var? Ylbaşı gecesi hangi diziler var? İşte, 31 Aralık Kanal D, TV 8, SHOW TV, ATV, Star TV yayın akışı...

31 ARALIK TV'DE NELER VAR?

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)