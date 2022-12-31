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Yılbaşı gecesi TV'de neler var? 31 Aralık 2022 televizyonda hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Yılbaşı gecesi TV’de neler var? 31 Aralık 2022 televizyonda hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI...

Yeni yıla sayılı saatler kaldı. Yılbaşına evlerinde girmeyi tercih edenler 'Televizyonda hangi diziler var? sorusuna yanıt arıyor. Birçok kanal yayın akışında yılbaşı programlarına yer verdi. 2023 yılbaşı programlarında birbirinden ünlü isimler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.Peki, 31 Aralık 2022 TV'de neler var? Ylbaşı gecesi hangi diziler var? İşte, TV yayın akışı..

Yılbaşı programları için sorgulamalar devam ediyor. 2023'e evlerinde girecek olanlar, yeni yıl heyecanını televizyondaki programlarla yaşayacak. Bu sene yılbaşı cumartesi gününe denk geldi. TV'deki yıllbaşı özel programlar, yoğun bir şekilde araştırılıyor..Peki, 31 Aralık 2022 TV'de neler var? Ylbaşı gecesi hangi diziler var? İşte, 31 Aralık Kanal D, TV 8, SHOW TV, ATV, Star TV yayın akışı...

31 ARALIK TV'DE NELER VAR?

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 O Kız
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Çöp Adam
18:45 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)
22:30 Ata Demirer Gazinosu

TRT 1 yayın akışı

09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yılbaşı Sürprizi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Yılbaşı Sürprizi

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Sıfırıncı Gün
13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
17:45 Konuşanlar Özel
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

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