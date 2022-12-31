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Gönül Dağı bugün var mı, saat kaçta? Gönül Dağı yılbaşında yayınlanacak mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Gönül Dağı bugün var mı, saat kaçta? Gönül Dağı yılbaşında yayınlanacak mı?

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisinin yılbaşı akşamı yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için araştırmalarına başlarken, "Yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı, yok mu? sorusunu gündeme getirdi. Peki, bu akşamı Gönül Dağı'nın yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, merak edilenler...

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarna damga vuran dizisi Gönül Dağı, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölümü hakkında merak edilenler....

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı dizi izleyenler tarafından araştırılıyor..

YILBAŞI AKŞAMI GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 71. bölümü 31 Aralık 2022 akşamı izleyicisiyle buluşacak.

2023 YILBAŞI YAYIN AKIŞI

ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
FOX TV – Ata Demirer Gazinosu
Kanal D – Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu
Show TV – Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
Star TV – İbo Show
TV8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1 – Gönül Dağı

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan)

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali)

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya)

Sefer Arslan (Ferdi Sancar)

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu)

Veysel Kaya (Semih Ertürk)

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