Gönül Dağı bugün var mı, saat kaçta? Gönül Dağı yılbaşında yayınlanacak mı?

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamlarna damga vuran dizisi Gönül Dağı, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri yılbaşı akşamı Gönül Dağı var mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölümü hakkında merak edilenler....

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı dizi izleyenler tarafından araştırılıyor..

YILBAŞI AKŞAMI GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 71. bölümü 31 Aralık 2022 akşamı izleyicisiyle buluşacak.