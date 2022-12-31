Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen ATV'nin en çok izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Bu özel akşamda ağırlanacak olan sanatçılar, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla ekranlara neşe katacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, ATV'nin sevilen yarışma programı ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yılbaşı özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. 31 Aralık 2022 akşamında programa hangi konukların katılacağı ise merak konusu oluyor. Bu özel akşamda ağırlanacak olan sanatçılar, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.
KAZANILAN PARALAR BAĞIŞ YAPILACAK
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca konuk oluyor.
Hülya Avşar
Sefo
Oktay Kaynarca
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakama göre kazanan numaralar
- Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 6 rakama göre kazanan numaralar
- Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!
- Milli Piyango 2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 2.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1 milyon TL çıkan numaralar hangileri? 2023 MP yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 500 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste
- TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
- Milli Piyango 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi CANLI İZLE | MP TV - YouTube Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekiliş sonuçları canlı takip ekranı