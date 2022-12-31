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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen ATV'nin en çok izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Bu özel akşamda ağırlanacak olan sanatçılar, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla ekranlara neşe katacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, ATV'nin sevilen yarışma programı ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yılbaşı özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. 31 Aralık 2022 akşamında programa hangi konukların katılacağı ise merak konusu oluyor. Bu özel akşamda ağırlanacak olan sanatçılar, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü saat kaçta?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.

KAZANILAN PARALAR BAĞIŞ YAPILACAK

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca konuk oluyor.

Hülya Avşar

Sefo

Oktay Kaynarca

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