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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı akşamı hangi jüriler var? İşte, o isimler...

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı akşamı hangi jüriler var? İşte, o isimler...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV 8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri...

TV8 ekranlarının vazgeçilmeze, yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları hepimizin yakından tanıdığı isimler. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ile akşamına eğlence katacak olan izleyiciler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlüler, jüriler var? sorularına cevap arıyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel 2023 konukları...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2023 KONUKLARI

Hazal Subaşı
Talat Bulut
Kerem Alışık
Ebru Şahin
Onur Buldu
Alina Boz
Melis Sezen
Cemre Baysel
Selin Şekerci
Nilsu Berfin Aktaş

Büşra Pekin
Aslıhan Malbora
Aytaç Şaşmaz
Ayça Ayşin Turan
Selçuk Yöntem
Chaby
Danla Bilic
Cemal Can Canseven
Bestemsu Özdemir
Eser-Berfu Yenenler

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımlarına göre jüride; Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak. Edis ise dansları ve sevilen şarkılarıyla konuk olarak jüri ve izleyicilere eğlenceli bir sahne gösterisi yapacak.

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