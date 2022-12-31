O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı akşamı hangi jüriler var? İşte, o isimler...

TV8 ekranlarının vazgeçilmeze, yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları hepimizin yakından tanıdığı isimler. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ile akşamına eğlence katacak olan izleyiciler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlüler, jüriler var? sorularına cevap arıyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel 2023 konukları...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.