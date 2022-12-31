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2023 İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı gecesi özel bölüm saat kaçta?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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2023 İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı gecesi özel bölüm saat kaçta?

Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show, özel bölümüyle 31 Aralık akşamı izleyicisiyle buluşacak. Birbirinden güzel şarkıların seslendirileceği program öncesi izleyiciler; İbo Show'da bu akşam kimler, hangi ünlüler var? İbo Show saat kaçta başlıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İbo Show'un bu akşamki konukları...

2023 yılının bitmesine sayılı saatler kaldı. Her yıl yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında da televizyon programları özel bölümleriyle ekranlara geliyor. Bu akşam ise Star TV'de İbo Show programı birbirinden ünlü konuklarıyla, evleri şenlendirecek. İzleyiciler ise; İbo Show'da bu akşam kimler, hangi ünlüler var? İbo Show saat kaçta başlıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İbo Show'un bu akşamki konukları...

İBO SHOW YILBAŞI GECESİ KONUKLARI KİM?

İbo Show'un yılbaşı özel programı bu akşam saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI 2023

Eğlenceli bir yılbaşı gecesi için İbo Show yılbaşı özel programında;

Gülben Ergen

Serdar Ortaç

Sinan Akçıl

Cengiz Kurtoğlu

Latif Doğan

İrem Derici

Mahmut Tuncer

Özgür Alter

Dilan Çıtak

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