2023 İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı gecesi özel bölüm saat kaçta?

2023 yılının bitmesine sayılı saatler kaldı. Her yıl yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında da televizyon programları özel bölümleriyle ekranlara geliyor. Bu akşam ise Star TV'de İbo Show programı birbirinden ünlü konuklarıyla, evleri şenlendirecek. İzleyiciler ise; İbo Show'da bu akşam kimler, hangi ünlüler var? İbo Show saat kaçta başlıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İbo Show'un bu akşamki konukları...

İBO SHOW YILBAŞI GECESİ KONUKLARI KİM?

İbo Show'un yılbaşı özel programı bu akşam saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.