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2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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2014’te ABD’de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı.Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

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