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Anaokulu'nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Anaokulu’nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor.Anaokulu'nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

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