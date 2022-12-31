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Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor. Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu, birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur?

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