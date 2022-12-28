Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tuğçe mi, Zeyd mi elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın 13.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Öykü Serter'in sunduğu programda ikinci hafta veda eden isim araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tuğçe mi, Zeyd mi elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Kısmetse Olur kim elendi? sorusu bugün itibarıyla gündeme gelmeye başladı. Öykü Serter'in sunumuyla Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bu hafta eleme heyecanı yaşandı. İlk hafta rekor izlenmeye ulaşan programda elenen isim merak konusu oldu. Peki, Kısmetse OLur evine kim veda etti, ödülü kim aldı?
KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.
KISMETSE OLUR TUĞÇE KİMDİR?
Kısmetse Olur Tuğçe Aleyna 25 yaşındadır. Bir erkekte saygıya önem verdiğini belirten Tuğçe, ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' dedi.
Kaan'dan sonra yarışmaya veda eden isim Tuğçe oldu.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur ve Tuğçe. Ancak Tuğçe elendi.
Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.
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