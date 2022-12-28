Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tuğçe mi, Zeyd mi elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Kısmetse Olur kim elendi? sorusu bugün itibarıyla gündeme gelmeye başladı. Öykü Serter'in sunumuyla Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bu hafta eleme heyecanı yaşandı. İlk hafta rekor izlenmeye ulaşan programda elenen isim merak konusu oldu. Peki, Kısmetse OLur evine kim veda etti, ödülü kim aldı?

KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.