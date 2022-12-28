Gelinim Mutfakta 28 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
Hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. Programın takipçileri bugün de "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Gelinim Mutfakta 28 Aralık Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu....
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyiciler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 28 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...
28 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bugünkü kazananı ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
27 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta 27 Aralık Salı gününün birincisi en yüksek puanı alan Hatice ve Yeşim oldu. Kuraya kalan ikiliden şanslı gelin Yeşim çeyrek altını kaptı.
PUAN DURUMU
YEŞİM- 15
HATİCE- 15
ECE- 13
ZEYNEP- 8
KİMLER YARIŞIYOR? (26 ARALIK-30 ARALIK)
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Yeşim (kayınvalidesi Beyhan ile birlikte)
Zeynep (kayınvalidesi Gülnaz ile birlikte)
Ece (kayınvalidesi Nezaket ile birlikte)
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