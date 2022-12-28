Gelinim Mutfakta 28 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyiciler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 28 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...

28 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bugünkü kazananı ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.