27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı en çok hangi dizi/program izlendi? Dünün reyting birincisi!
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
Dünün reyting sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 27 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...
27 Aralık akşamı; Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye programı yeni bölümüyle yayınlandı.
27 ARALIK REYTİNG SONULARI BELLİ OLDU MU?
27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.
26 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI!
26 Aralık 2022 pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma yer aldı.
20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ise yine Yasak Elma.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sonuçları sorgulama ekranı | 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?
- Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor
- Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 market poşet fiyatları değişti mi?
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?
- Survivor 2023 tam kadro belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor 2023 yayın tarihi ne zaman, hangi ay başlayacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
- KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!
- 28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
- Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?