27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı en çok hangi dizi/program izlendi? Dünün reyting birincisi!

Dünün reyting sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 27 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...

27 Aralık akşamı; Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye programı yeni bölümüyle yayınlandı.