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27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı en çok hangi dizi/program izlendi? Dünün reyting birincisi!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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27 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı en çok hangi dizi/program izlendi? Dünün reyting birincisi!

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

Dünün reyting sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 27 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları...

27 Aralık akşamı; Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye programı yeni bölümüyle yayınlandı.

27 ARALIK REYTİNG SONULARI BELLİ OLDU MU?

27 Aralık Salı akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.

26 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI!

26 Aralık 2022 pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ise yine Yasak Elma.

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