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Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tuğçe'nin yerine kim geldi? 'Çizgi film karakterine benziyorsun'

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tuğçe’nin yerine kim geldi? ’Çizgi film karakterine benziyorsun’

Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan programın ikinci hafta elenen ismi Tuğçe oldu. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur evine yeni gelen yarışmacı merak konusu oluyor. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tuğçe'nin yerine kim geldi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Tuğçe'nin elenmesinin ardından yerine gelen isim merak konusu oldu. YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 15. yeni bölüm tanıtımında Eslem adlı yarışmacı dikkat çekti. Damat adayı Zeyd'in ise Eslem'e söylediği benzetme sosyal medyada gündem oldu. Peki, yeni gelin adayı Eslem kimdir, nereli, Instagram hesabı ne? İşte, merak edilenler..

KISMETSE OLUR ESLEM KİMDİR?

Kısmetse Olur'un yeni bölüm tanıtımında Eslem adlı bir yarışmacı dikkat çekti. Sesinin güzel olduğunu belirten iddialı yarışmacı Eslem, 21 yaşındadır. Instagram'da "esleemsena" kullanıcı adındaki Eslem'in 3.400 takipçisi bulunmaktadır.

ZEYD YENİ YARIŞMACIYA HANGİ BENZETMEYİ YAPTI?

Kısmetse Olur evinin yeni yarışmacısı Eslem, erkeklerin dikkatini çekmeyi başardı. Damat adaylarından Bilek, Eslem'e ''Diksiyonun çok güzel, şarkı söylemeni isterim.'' derken Zeyd ise ''Çizgi film anime karakterlerine benziyorsun, kalemle çizilmiş gibisin.'' ifadelerini kullandı.

KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ÇİFTLERİ

Yeliz-Erol
Yaren-Erhan
Cansel-Oğulcan
Aybüke-Tolga
Şeydanur- Serdar.

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