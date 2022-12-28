Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tuğçe’nin yerine kim geldi? ’Çizgi film karakterine benziyorsun’

KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da en çok adı yazılan Zeyd ve Tuğçe eleme adayı oldu. Ödül için ayağa kalkan Erol ve Yaren ikilisinden ödülü kazanan Erol oldu. Böylece Erol kendi evini korudu ve Kısmetse Olur'a veda eden kişi Tuğçe oldu.