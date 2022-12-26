Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün eleme var mı? Kısmetse Olur’da kim, ne zaman elenecek? Pusula o ismi gösteriyor!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 26 Aralık Kısmetse Olur'da eleme olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümleri saat 18:30'da yayınlanıyor. Programda en son Kaan elenmişti, Şimdi ise hangi ismin eleneceği merak konusu oluyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, kim elenecek? İşte, pusulanın gösterdiği o isim...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ EVİNDEN KİM ELENECEK?

Kısmetse Olur programında dokunulmazlığı erkekler evinden Erol, kadınlar evinden ise Yaren kazandı. Şimdi ise gözler, Kısmetse Olur evinden veda edecek yarışmacıya çevrildi. Sosyal medyada ise Zeyd ve Furkan'ın eleme adayı olarak gösterileceği konuşuluyor.