Gelinim Mutfakta 26 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 26 Aralık 2022(bugün) ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu....
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta progrmaı tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyiciler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 26 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler.....
26 ARALIK GELİNİM MUTFAK BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de yayınlanıyor. 26 Aralık tarihinde yaşanan gelişmeler ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
21 ARALIK BUGÜNÜN KAZANANI KİM?
Gelinim Mutfakta'da 21 Aralık tarihinde kazanan gelin, belli oldu. En yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.
23 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta günün birincisi Yeşim oldu, çeyrek altını kazandı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi Zeynep oldu, 7 bileziği kazandı. Gelinim Mutfakta'da bu hafta Nagihan gelin elendi.
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