Gelinim Mutfakta 26 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta progrmaı tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyiciler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 26 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler.....

26 ARALIK GELİNİM MUTFAK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de yayınlanıyor. 26 Aralık tarihinde yaşanan gelişmeler ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.