O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla seyirci karşısına çıkacak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün çekimleri sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yılbaşı özel bölümünden yaptığı paylaşım sonrası izleyiciler konukları araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü jüri koltuğunda oturuyor.