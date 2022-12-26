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O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu

O Ses Türkiye'de yılbaşı özel programının çekimleri tamamlandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan programdan kesit paylaşmasının ardından gözler yarışmacılara çevrildi. Yılbaşı özel bölümünde konuklar belli oldu. 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek O Ses Türkiye yılbaşı 2023 programı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları...

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla seyirci karşısına çıkacak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün çekimleri sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yılbaşı özel bölümünden yaptığı paylaşım sonrası izleyiciler konukları araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü jüri koltuğunda oturuyor.

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programında bu yıl Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI MI?

9 sezon boyunca O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan, 10'uncu sezonda ise Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'e geçiş yapmıştı. 2023 yılbaşı programında jüri arasında gözükmeyen Hadise'nin yarışma programından ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

O SES TÜRKİYE'DE BU ZAMANA KADAR OLAN JÜRİLER

10. sezon jürileri
Ebru Gündeş
Murat Boz
Oğuzhan Koç
Beyazıt Öztürk

9. sezon jürileri
Beyazıt Öztürk
Seda Sayan
Hadise
Murat Boz

8. sezon jürileri
Beyazıt Öztürk
Seda Sayan
Hadise
Murat Boz

7. sezon jürileri
Yıldız Tilbe
Gökhan Özoğuz
Hadise
Murat Boz

6. sezon jürileri
Gökhan & Hakan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Sibel Can

5. sezon jürileri
Gökhan & Hakan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Ebru Gündeş

4. sezon jürileri
Gökhan Özoğuz
Hadise
Mazhar Alanson & Özkan Uğur
Ebru Gündeş

3. sezon jürileri
Gökhan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Ebru Gündeş

2. sezon jürileri
Hadise
Mustafa Sandal
Hülya Avşar
Murat Boz

1. sezon jürileri
Hadise
Mustafa Sandal
Hülya Avşar
Murat Boz

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