O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu
O Ses Türkiye'de yılbaşı özel programının çekimleri tamamlandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan programdan kesit paylaşmasının ardından gözler yarışmacılara çevrildi. Yılbaşı özel bölümünde konuklar belli oldu. 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek O Ses Türkiye yılbaşı 2023 programı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları...
O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla seyirci karşısına çıkacak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün çekimleri sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yılbaşı özel bölümünden yaptığı paylaşım sonrası izleyiciler konukları araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları...
O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI JÜRİLERİ
O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü jüri koltuğunda oturuyor.
O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI
O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programında bu yıl Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.
Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
- AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
- Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
- Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?
- SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!
- EYT'LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
- İşçi, Memur, Bağ-Kur'lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı
- Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
- Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...
- 26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?