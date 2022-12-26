25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB'de hangi program birinci oldu?
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Aralık Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 25 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
25 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Dünün reyting sonuçları, bugün açıklandı. Peki, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....
25 ARALIK PAZAR GÜNÜ REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz...
24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
24 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Gönül Dağı" dizisi olurken, 2. sırada Kardeşlerim dizisi yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada yine "Gönül Dağı" dizisinin özeti, 3.sırada "Kardeşlerim" yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖL SINAV SONUÇ EKRANI: Online AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1. dönem sonuçları ne zaman erişime açılacak?
- Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
- 3D Türkiye Geneli deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 YKS TYT 3D deneme kitapçığı PDF İNDİR! A-B grubu...
- 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB'de hangi program birinci oldu?
- EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek?
- Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?
- Bekçi alımı takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak 2022-2023?
- KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?
- Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!
- Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?