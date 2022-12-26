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25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB'de hangi program birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB’de hangi program birinci oldu?

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Aralık Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 25 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

25 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Dünün reyting sonuçları, bugün açıklandı. Peki, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....

25 ARALIK PAZAR GÜNÜ REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz...

24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Gönül Dağı" dizisi olurken, 2. sırada Kardeşlerim dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada yine "Gönül Dağı" dizisinin özeti, 3.sırada "Kardeşlerim" yer aldı.

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