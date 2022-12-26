25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar gecesi TOTAL ve AB’de hangi program birinci oldu?

25 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Dünün reyting sonuçları, bugün açıklandı. Peki, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....

25 ARALIK PAZAR GÜNÜ REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz...