Kısmetse Olur 13.BÖLÜM neden YOK? Kısmetse Olur hangi günler, nerede, saat kaçta yayınlanıyor? 25 Aralık YENİ BÖLÜM!

Kısmetse Olur, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda yeni yarışmacılar adından söz ettirdi. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'un hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hangi günler var, 13. yeni bölüm ne zaman? Kısmetse Olur Aşkın gücü nerede, saat kaçta yayınlanıyor? İşte, cevabı...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur programının Pazar günü olup olmadığı merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor.