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Kısmetse Olur 13.BÖLÜM neden YOK? Kısmetse Olur hangi günler, nerede, saat kaçta yayınlanıyor? 25 Aralık YENİ BÖLÜM!

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Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Kısmetse Olur 13.BÖLÜM neden YOK? Kısmetse Olur hangi günler, nerede, saat kaçta yayınlanıyor? 25 Aralık YENİ BÖLÜM!

Kısmetse Olur 25 Aralık Pazar günü var mı, yok mu? sorusu bugün itibarıyla gündmee getirildi. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 13.bölüm neden yok? Kısmetse Olur hangi günler, nerede, saat kaçta yayınlanıyor? İşte, detaylar...

Kısmetse Olur, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda yeni yarışmacılar adından söz ettirdi. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'un hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hangi günler var, 13. yeni bölüm ne zaman? Kısmetse Olur Aşkın gücü nerede, saat kaçta yayınlanıyor? İşte, cevabı...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur programının Pazar günü olup olmadığı merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

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