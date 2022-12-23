Birincinin adı değişmiyor! Esra Erol’da
Hafta içi her gün atv’de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol’da, 22 Aralık günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,96 izlenme oranı ve %31,52 izlenme payı alarak birinci oldu.
CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!
Karım çocuklarımızın geleceği olan parayı Selçuk Kılıç'a verdi!
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa Çanakkale'den katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan'ın yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdığını ve ortadan kaybolduğunu söylemişti. Esra Erol'a katılan İrem Doğan, 'hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum' dedi. "Annem kaybolduğu gün İstanbul'a gelmiş. Ortadan kaybolmadan önce tüm tanıdıklarımızdan para istemiş. Erkek arkadaşımdan da 7 bin lira almış. Annemin kaçışıyla ilgili ortağı olan Selçuk Kılıç'tan şüpheleniyorum. Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı sonra da ortadan kayboldu. Diyerek annesinin bulunması için yardım istedi. Yayının ertesi gününde ise iddiaların odağındaki anne Yeliz canlı yayına geldi. Selçuk Kılıç'la bir ilişkisi olduğunu iddialarını reddeden Yeliz'in tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren eşi de dün canlı yayına gelerek, 'Çocuklarımızın hakkı olan parayı neden aldın? Tek başına harcayamayacak kadar büyük bir miktarda paraydı. Yıllarımızın emeği, nereye gitti?' diyerek hesap sordu.
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