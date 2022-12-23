Arka Sokaklar neden yok? 23 Aralık Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm var mı?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm neden yok aratılmaları hız kazandı. Her cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yayınlanmayan yeni bölümler izleyicisini endişelenmesine neden oldu. Arama motorlarında "Arka Sokaklar neden yok?", "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte diziye dair detaylar...