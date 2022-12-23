Arka Sokaklar neden yok? 23 Aralık Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm var mı?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü gelecek mi sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da peş peşe gelmeyen yeni bölümler izleyicisini endişelendirdi. Dizinin sevenleri "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar neden yok? 23 Aralık Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar devam edecek mi?
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm neden yok aratılmaları hız kazandı. Her cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yayınlanmayan yeni bölümler izleyicisini endişelenmesine neden oldu. Arama motorlarında "Arka Sokaklar neden yok?", "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte diziye dair detaylar...
ARKA SOKAKLAR BU CUMA YAYINLANACAK MI?
Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Efsane dizi bu hafta da ekranda olmayacak. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
23 ARALIK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11.00 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 JURASSIC WORLD
22.30 JURASSIC WORLD
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