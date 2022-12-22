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Aldatmak Behram kimdir? ATV Aldatmak dizisi Behram Dicleli'nin gerçek ismi ne?

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Aldatmak Behram kimdir? ATV Aldatmak dizisi Behram Dicleli’nin gerçek ismi ne?

ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, başarılı kadrosu ve ilgi çeken konusuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Diziye avukat rolüyle katılan Behram Dicleli karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. İşte, oyuncu hakkında tüm merak edilenler...

Aldatmak Behram kimdir? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aldatmak, ilgi çeken konusunun yanı sıra oyuncularıyla da ön plana çıkıyor. Diziye avukat rolünde katılan Defne Samyeli'nin dışında bir oyuncu daha katıldı. Behram Dicleli karakterine hayat veren ismin kim olduğu araştırılıyor. İşte, o oyuncu hakkında merak edilenler...

DİZİYE İKİ YENİ OYUNCU!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıktı.

BEHRAM DİCLELİ (ARAS AYDIN) KİMDİR?

Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves, mesleğindeki başarılarıyla kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır. Her davadan başarı ile ayrıldığı için kendine sarsılmaz bir güven duyar. Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır.

İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli (Aras Aydın) ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer.Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.

ARAS AYDIN KİMDİR?

4 Ocak 1989 yılında Eskişehir doğumlu Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisiyle geçen oyuncu, Kiraz Mevsimi ve Canevim dizileriyle tanınmıştır. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Aras Aydın kamera karşısına en son 2022 yılında Fadıl karakterini canlandırdığı Kaçış dizisiyle geçmiştir.

Rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Ömer Kılıç) (TV Dizisi)
2018 – Masum Değiliz (Emir) (TV Dizisi)
2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Emre) (Sinema Filmi)
2016 – Altınsoylar (Oğuz Bakır) (TV Dizisi)
2016 – N'olur Ayrılalım (Ulaş Vardar) (TV Dizisi)
2015 – 2016 – İnadına Aşk (Polat Barutçu) (TV Dzs)
2014 – Saklı Kalan (Ateş) (TV Dizisi)
2014 – 2015 – Kiraz Mevsimi (Emre Yiğit) (TV Dizisi)
2012 – 2014 – Şefkat Tepe (Teğmen Volkan) (TV Dizisi)
2010 – Öğretmen Kemal (Mert) (TV Dizisi)

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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