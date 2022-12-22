Aldatmak Behram kimdir? ATV Aldatmak dizisi Behram Dicleli’nin gerçek ismi ne?

Aldatmak Behram kimdir? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aldatmak, ilgi çeken konusunun yanı sıra oyuncularıyla da ön plana çıkıyor. Diziye avukat rolünde katılan Defne Samyeli'nin dışında bir oyuncu daha katıldı. Behram Dicleli karakterine hayat veren ismin kim olduğu araştırılıyor. İşte, o oyuncu hakkında merak edilenler...

DİZİYE İKİ YENİ OYUNCU!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıktı.