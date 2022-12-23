Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 bilezik ve çeyrek altını kim kazandı? 23 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı, altın bilekzikleri kim taktı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının merakla izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 23 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı....

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 13.00'te yayınlanacak. Bu hafta en düşük puanı toplayan gelin açıklanacak ve yarışmaya veda edecek.