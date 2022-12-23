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Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 bilezik ve çeyrek altını kim kazandı? 23 ARALIK PUAN DURUMU

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Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 bilezik ve çeyrek altını kim kazandı? 23 ARALIK PUAN DURUMU

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 23 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın kazananaı ve bilezikleri takan yarışmacı...

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı, altın bilekzikleri kim taktı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının merakla izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 23 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı....

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 13.00'te yayınlanacak. Bu hafta en düşük puanı toplayan gelin açıklanacak ve yarışmaya veda edecek.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 22 ARALIK 2022

Gelinim Mutfakta bugünün birincisi olan Zeynep, çeyrek altını yakasına taktı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ve günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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