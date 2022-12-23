Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 bilezik ve çeyrek altını kim kazandı? 23 ARALIK PUAN DURUMU
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 23 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın kazananaı ve bilezikleri takan yarışmacı...
Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı, altın bilekzikleri kim taktı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının merakla izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 23 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı....
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 13.00'te yayınlanacak. Bu hafta en düşük puanı toplayan gelin açıklanacak ve yarışmaya veda edecek.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 22 ARALIK 2022
Gelinim Mutfakta bugünün birincisi olan Zeynep, çeyrek altını yakasına taktı.
GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta haftanın ve günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!
- GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman?
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? MSB ASAL yeni bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
- KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?
- Şubat tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
- 2023 GSS Primi ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Hesaplama Ekranı | GSS nedir?
- YILBAŞI İKRAMİYESİ SON DURUM: 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...
- Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...
- MEB AÖL Sınav Sonuç Tarihi | Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul'a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?
- Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?
- Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?