Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 11.bölüm fragmanı çıktı mı?
Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün, 10. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, Kısmetse Olur Aşkın gücü yeni bölüm ne zaman, 11.bölüm fragmanı çıktı mı? İşte, cevabı...
Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman? sorusu arama motorlarında sıkıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı 5 yıl aradan sonra televizyon yerine, YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı.Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR 11.BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 11.bölüm tanıtımını YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.
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