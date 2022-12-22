Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 11.bölüm fragmanı çıktı mı?

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman? sorusu arama motorlarında sıkıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı 5 yıl aradan sonra televizyon yerine, YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı.Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

KISMETSE OLUR 11.BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 11.bölüm tanıtımını YouTube kanalından izleyebilirsiniz.