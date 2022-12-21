Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya: "Hadsiz diller hakikati söyler!"
atv'nin reyting rekoru kıran dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 109. bölümü nefesleri kesen sahneleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Sultan Mesud’u yeniden tahta çıkarmak için Konya’ya giden Osman Bey, Sultan Alaeddin ile karşı karşıya geldi. Sultan Alaeddin, Osman Bey’in oğlunu rehin tutarak ondan hakikati ortaya çıkarmasını istedi.
Kuruluş Osman'ın 109. Bölümünde Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalandı.
Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey, Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden oğlu Alaeddin'in, Sultan Alaeddin'le konuşmasıyla kurtuldu.
Vezir Sameli ve Moğol Komutan Samagar, Osman Bey'in Konya'ya fitne sokmaya geldiğini öne sürerken Osman Bey; kurduğu oyunla oğlu Alaeddin'i önden Dursun Fakih ile Sultan Alaeddin'e gönderip Sultan'ın çevresindekilere karşı şüphe duymasını sağladı.
Kendisine hakikatleri söylemesini isteyen Sultan Alaeddin'e, Osman Bey, "Sultan Hazretleri! Nesillerdir Kayı Obası ile Konya birlik içinde olmuştur. Amcanız eski Sultan Mesud ile de böyleydi sizinle de böyle olmasını umuyoruz!" derken Sultan Alaeddin, eski sultanın adını andığı için Osman Bey'e tepki gösterdi.
"HADSİZ DİLLER HAKİKATİ SÖYLER!"
Osman Bey, "Hadsiz diller hakikati söyler! Siz ise hakikati işitmek istediğini söylediniz! Çevrenizdeki dalkavuklar sizleri hoşnut edecek yalan kelamlara alıştırmışlar! Üstelik sizlerin tahtı devrik sultanın adıyla sarsılacak kadar güçsüz değildir! Amma belli ki… Belli ki birileri bunu böyle görür!" sözleriyle Moğollar'ın, Sultan Alaeddin'i amcası Mesud'u tahta geçirmekle tehdit ettiklerini yüzüne vurdu.
Osman Bey, Moğollar bu sarayda olduğu sürece Sultan Alaeddin'in her daim düşmanları olacağını da sözlerine ekledi.
Osman Bey'in sözlerinden etkilenen ve çevresindekilere karşı şüpheleri daha da artan Sultan Alaeddin, Moğol Komutanı Samagar'ı zindana gönderdi.
OSMAN BEY SERBEST KALDI
Sultan Alaeddin hakikat ortaya çıkana kadar Osman Bey'in oğlu Alaeddin'in yanında misafir olacağını belirterek Osman Bey'i hakikati ortaya çıkarması için serbest bıraktı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 109. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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