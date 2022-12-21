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Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Stat TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerinin beğenisini kazandı.Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri merak konusu oluyor. Peki, Yalı Çapkını hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman yayınlanıyor? İşte, fenomen dizi hakkında merak edilenler..

Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? sorusu gündeme getirildi. Dizinin hangi kanalda yayınlandığı bilinse de, Yalı Çapkını'nı daha önce izlemeyenler, tarih ve gün araştırmaları yapıyor. Peki, Peki, Yalı Çapkını hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman yayınlanıyor? İşte, fenomen dizi hakkında merak edilenler..

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Eylül Cuma günü ilk bölümü yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını, geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi Cuma akşamları saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Seyran Afra Saraçoğlu)
Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir)
Halis Korhan (Çetin Tekindor)
Hattuç (Şerif Sezer)
İfakat Korhan (Gülçin Şantırcıoğlu)
Orhan Korhan (Emre Altuğ)
Gülgün Korhan (Gözde Kansu)
Abidin (Ersin Arıcı)
Suna (Beril Pozam)
Fuat Korhan (Doğukan Polat)

Sultan (İrem Altuğ)
Asuman Korhan (Öznur Serçeler)
Şefika (Hülya Duyar)
Kazım (Diren Polatoğulları)
Esme (Sezin Bozacı)
Latif (Yiğit Tuncay)

Pelin (Buçe Buse Kahraman)
İbrahim (Cansu Fırıncı)
Dicle (Selen Özbayrak)
Yusuf (Umut Gezer)
Necip Usta (Menderes Samancılar)

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alıyor.

GERÇEK HAYAT HİKAYESİ

Dizinin başarısı ve konusuyla ilgili konuşan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" ifadelerini kullanmıştı.

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