Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının merakla izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 22 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 22 ARALIK 2022

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Aralık Perşembe gününün birincisi birazdan haberimizde yer alacak.