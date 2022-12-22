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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 ARALIK PUAN DURUMU

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Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 ARALIK PUAN DURUMU

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 22 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler....

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının merakla izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 22 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 22 ARALIK 2022

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Aralık Perşembe gününün birincisi birazdan haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 21 ARALIK 2022

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Aralık Çarşamba en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 20 ARALIK 2022

Gelinim Mutfakta 20 Aralık günü en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

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