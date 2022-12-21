Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı? Kısmetse Olur 9.bölüm çıktı mı, saat kaçta?

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü 9.bölüm yayınlandı mı? sorusu arama motorlarında sıkıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur evledirme programı 5 yıl aradan sonra televizyon yerine, YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan bu seneki yarışmacıları tavırlarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 9. BÖLÜM çıktı mı, saat kaçta, nereden izlenecek? İşte, detaylar...

KISMETSE OLUR 9. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.