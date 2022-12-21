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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye'de yılbaşı özel programının detayları belli oldu. Yılbaşı konuklarının kimler olduğu açıklanırken geçtiğimiz günlerde jüri üyeleri de duyurulmuştu. Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü ses yarışmasında gözler yılbaşı programına çevrildi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen O Ses Türkiye 2023 yılbaşı programının ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte cevaplar...

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi akşam izleyiciyle buluşacak. Tv8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında detaylar belli oldu. Yılbaşı programı konukları ile jüri üyerleri açıklandı. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte haberin detayları...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsünün jüri koltuğunda oturacağı açıklanmıştı. Ancak Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz'un jüri koltuğuna geçeceği duyuruldu.

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programında bu yıl alat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI MI?

9 sezon boyunca O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan, 10'uncu sezonda ise Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'e geçiş yapmıştı. 2023 yılbaşı programında jüri arasında gözükmeyen Hadise'nin yarışma programından ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

O SES TÜRKİYE'DE BU ZAMANA KADAR OLAN JÜRİLER

10. sezon jürileri
Ebru Gündeş
Murat Boz
Oğuzhan Koç
Beyazıt Öztürk

9. sezon jürileri
Beyazıt Öztürk
Seda Sayan
Hadise
Murat Boz

8. sezon jürileri
Beyazıt Öztürk
Seda Sayan
Hadise
Murat Boz

7. sezon jürileri
Yıldız Tilbe
Gökhan Özoğuz
Hadise
Murat Boz

6. sezon jürileri
Gökhan & Hakan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Sibel Can

5. sezon jürileri
Gökhan & Hakan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Ebru Gündeş

4. sezon jürileri
Gökhan Özoğuz
Hadise
Mazhar Alanson & Özkan Uğur
Ebru Gündeş

3. sezon jürileri
Gökhan Özoğuz
Hadise
Murat Boz
Ebru Gündeş

2. sezon jürileri
Hadise
Mustafa Sandal
Hülya Avşar
Murat Boz

1. sezon jürileri
Hadise
Mustafa Sandal
Hülya Avşar
Murat Boz

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