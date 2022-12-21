O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi akşam izleyiciyle buluşacak. Tv8'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında detaylar belli oldu. Yılbaşı programı konukları ile jüri üyerleri açıklandı. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte haberin detayları...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsünün jüri koltuğunda oturacağı açıklanmıştı. Ancak Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz'un jüri koltuğuna geçeceği duyuruldu.