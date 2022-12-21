Gelinim Mutfakta Hatice kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta Hüsniye’nin hayat hikayesi ne?

Gelinim Mutfakta Hüsniye kimdir? sorusu şu sıralar merak ediliyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler ilgiyle takip edilirken, son olarak yarışmaya iki yıl önce Fatih Ürek döneminde katılarak adından çok söz ettiren isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Hüsniye kimdir, hayat hikayesi ne? Gelinim Mutfakta Hüsniye'nin gelini Hatice nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HÜSNİYE KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen dönemde de yarışmaya katılan Hüsniye sunucudan da kıdemli bir isim olarak biliniyor. Yarışmaya Fatih Ürek döneminde katılan Hüsniye'nin tam adı Hüsniye Karabulut'tur.