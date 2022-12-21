Gelinim Mutfakta Hatice kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta Hüsniye'nin hayat hikayesi ne?
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu ve altını kazanan isim merak ediliyor. Son olarak yarışmaya iki yıl önce Fatih Ürek döneminde katılarak adından çok söz ettiren kayınvalide Hüsniye ve gelini Hatice gündem oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Hüsniye kimdir, hayat hikayesi ne? Gelinim Mutfakta Hüsniye'nin gelini Hatice nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...
Gelinim Mutfakta Hüsniye kimdir? sorusu şu sıralar merak ediliyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler ilgiyle takip edilirken, son olarak yarışmaya iki yıl önce Fatih Ürek döneminde katılarak adından çok söz ettiren isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Hüsniye kimdir, hayat hikayesi ne? Gelinim Mutfakta Hüsniye'nin gelini Hatice nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA HÜSNİYE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen dönemde de yarışmaya katılan Hüsniye sunucudan da kıdemli bir isim olarak biliniyor. Yarışmaya Fatih Ürek döneminde katılan Hüsniye'nin tam adı Hüsniye Karabulut'tur.
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Hatice geçtiğimiz günler, programa misafir olarak konuk oldı. Geçen sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Gelinim Mutfakta Hatice, en yüksek çeyrek ve altın bileziğini toplayan isimler arasında yer alıyor.
Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyordu.
Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (19 ARALIK-23 ARALIK)
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Yeşim (kayınvalidesi Beyhan ile birlikte)
Zeynep (kayınvalidesi Gülnaz ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
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