Esra Erol haftaya birincilikle başladı!

"Annem kaybolduğu gün İstanbul'a gelmiş. Ortadan kaybolmadan önce tüm tanıdıklarımızdan para istemiş. Erkek arkadaşımdan da 7 bin lira almış. Annemin kaçışıyla ilgili ortağı olan Selçuk Kılıç'tan şüpheleniyorum. Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı sonra da ortadan kayboldu. Diyerek annesinin bulunması için yardım istedi. Program devam ederken Esra Erol'a birçok ihbar geldi.