Kısmetse Olur’un YENİ YARIŞMACISI! Kısmetse Olur Aşkın gücü Furkan kim, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? sorusu bugün itibarıyla gündeme geldi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışması'nın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Haftanın 6 günü YouTube'de yayınlanan program, yarışmacı kadrosuyla izleyicilerin gönlünü fethetti. Son yaşanan eleme heyecanının ardından programa yeni bir isim transfer oldu. İşte, Furkan Can Ağca hakkında merak edilen ayrıntılar...

KISMANETSE OLUR FURKAN KİM?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına veda eden Kaan'ın yerine gelecek isim merak konusu olmuştu.Yarışmanın 8.bölüm fragmanında bir isim dikkat çekti. Yeni yarışmacı Furkan Can Ağca, Aybüke'ye talip oldu ve dans etti. Ayrıca Cansel ile kırmızı odaya gitti.