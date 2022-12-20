Kısmetse Olur'un YENİ YARIŞMACISI! Kısmetse Olur Aşkın gücü Furkan kim, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?
Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Gala gününde elenen yarışmacının yerine hangi ismin geleceği merak edilirken, Kısmetse Olur'un 8. bölüm tanıtımında gösterilen kişi açıklamalarıyla ilgi topladı. İşte, programın yeni yarışmacısı Furkan Can Ağca hakkında merak edilenler...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? sorusu bugün itibarıyla gündeme geldi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışması'nın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Haftanın 6 günü YouTube'de yayınlanan program, yarışmacı kadrosuyla izleyicilerin gönlünü fethetti. Son yaşanan eleme heyecanının ardından programa yeni bir isim transfer oldu. İşte, Furkan Can Ağca hakkında merak edilen ayrıntılar...
KISMANETSE OLUR FURKAN KİM?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına veda eden Kaan'ın yerine gelecek isim merak konusu olmuştu.Yarışmanın 8.bölüm fragmanında bir isim dikkat çekti. Yeni yarışmacı Furkan Can Ağca, Aybüke'ye talip oldu ve dans etti. Ayrıca Cansel ile kırmızı odaya gitti.
Yeni yarışmacı Furkan, 14 Mayıs doğumludur, ancak doğum tarihi bilinmiyor. 1.89 boyunda olan Furkan, mankenlik yapıyor. Babası ise İstanbul Kapalıçarşı'nın büyük kuyumcularından biri.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ KİM ELENDİ, 15 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?
Kısmetse Olur'da erkekler evinden eleme ismi 6 oyla Kaan olurken kızlar evinden eleme ismi 5 oyla Simge oldu.
Elenen isim erkekler evinden Kaan oldu.
Büyük ödülü kazanan yarışmacı (15 bin liralık) Şeyda Nur oldu.
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