Kısmetse Olur ELEME GECESİ! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü bugün kim elendi? Kısmetse Olur 7.bölüm KİM VEDA ETTİ?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube ekranlarından Saat 18.30'da yayınlanıyor.18 Aralık'ta yayınlanması beklenen yarışma bugün ekranlara gelecek. Bugün gerçekleşecek olan gala gecesinde kimin elenip, elenmeyeceği merak konusu oluyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ KİM ELENDİ, 15 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Kısmetse Olur'da erkekler evinden eleme ismi 6 oyla Kaan olurken kızlar evinden eleme ismi 5 oyla Simge oldu.

Elenen isim erkekler evinden Kaan oldu.

Büyük ödülü kazanan yarışmacı (15 bin liralık) Şeyda Nur oldu.