Gelinim Mutfakta 20 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Kim birinci oldu?
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 20 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler....
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 20 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu....
20 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİNRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta bugünün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
19 ARALIK 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi, en yüksek puanını alarak çeyrek altını da kazanan gelin Yeşim oldu.
YEŞİM- 17
ZEYNEP- 15
HATİCE- 11
NAGİHAN- 10
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (19 ARALIK-23 ARALIK)
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Yeşim (kayınvalidesi Beyhan ile birlikte)
Zeynep (kayınvalidesi Gülnaz ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
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