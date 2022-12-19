Gelinim Mutfakta 20 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 20 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu....

20 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİNRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta bugünün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.