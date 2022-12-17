Kısmetse Olur Aşkın Gücü HAFTANIN GALASI! Kısmetse Olur 18 Aralık kim elenecek? Hangi yarışmacı veda edecek?
Bir döneme damga varan Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl arada sonra yeniden ekranlara geldi. Youtube'de yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin ilgi odağı olmayı tekrar başaran programın 6.bölümü bugün yayınlandı. Yarın ise eleme heyecanı yaşanacak. 18 Aralık Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında kim elenecek? İşte, 7. bölüm tanıtımı...
Kısmetse OLur Aşkın Gücü programının 7.bölüm tanıtımının ardından izleyiciler, hangi yarışmacının eleceğini merak etmeye başladı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışma, yayınlandığı dönemde Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği program evlendirme programlarının 5 senedir televizyon ekranlarında yasaklanması nedeniyle YouTube'da Öykü Serter'in sunumuyla ekrana geliyor. İşte, yeni bölüm hakkında merak edilenler...
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı, 12 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur için izleyiciler, 17 Aralık (bugün) yayınlanan bölümün ardından yarın yapılacak olan elemelere odaklandı.
KISMETSE OLUR 18 ARALIK KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 7.bölüm tanıtımı yayınlandı.18 Aralık 2022'de haftanın galasında eleme heyecanı yaşanacak. İzleyiciler ise "18 Aralık kim elenecek? sorusunu gündeme getirdi. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı televizyonda değil, Youtube platformunda yayınlanıyor.Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla ekranlara gelecek yarışma programı 12 Aralık Pazartesi, gününden itibaren saat 18.30'da yayınlanacak.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI 2022
Kısmetse Olur kadın yarışmacıları isimleri; Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur
Kısmetse Olur erkek yarışmacıları isimleri; Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan
Kısmetse OLur Aşkın Gücü 7.bölüm tanıtımını YouTube'den izleyebilirsiniz...
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