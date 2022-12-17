Kısmetse Olur Aşkın Gücü HAFTANIN GALASI! Kısmetse Olur 18 Aralık kim elenecek? Hangi yarışmacı veda edecek?

Kısmetse OLur Aşkın Gücü programının 7.bölüm tanıtımının ardından izleyiciler, hangi yarışmacının eleceğini merak etmeye başladı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışma, yayınlandığı dönemde Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği program evlendirme programlarının 5 senedir televizyon ekranlarında yasaklanması nedeniyle YouTube'da Öykü Serter'in sunumuyla ekrana geliyor. İşte, yeni bölüm hakkında merak edilenler...

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı, 12 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur için izleyiciler, 17 Aralık (bugün) yayınlanan bölümün ardından yarın yapılacak olan elemelere odaklandı.