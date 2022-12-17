Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün var mı, saat kaçta?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışma, yayınlandığı dönemde Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği program evlendirme programlarının 5 senedir televizyon ekranlarında yasaklanması nedeniyle YouTube'da Öykü Serter'in sunumuyla ekrana geliyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?
Kısmetse Olur yarışması hangi günler yayınlanacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı, 12 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur için izleyiciler, bugün Kısmetse Olur Aşkın Gücü var mı, hangi günler var? sorusunu da gündeme getirdi. İşte, yarışma hakkında emrak edilen detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Öykü Serter'in sunumu ile ekrana geliyor. Kadın ve erkek yarışmacıların taliplerini aradığı Kısmetse Olur'da bazı yarışmacılar eşleşmeye başladı. Bugün bir erkek ve bir kadın yarışmacı elenecek. Pazartesi günü ise yeni yarışmacılar gelecek.
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı televizyonda değil, Youtube platformunda yayınlanıyor.Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla ekranlara gelecek yarışma programı 12 Aralık Pazartesi, gününden itibaren saat 18.30'da yayınlanacak.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.
(17 ARALIK CUMARTESİ) KISMETSE OLUR HAFTA SONU VAR MI?
Program, @kismetseoluraskingucu kanalından haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanacak. Böylelikle Türkiye'de ilk kez, televizyonların en çok izlenen programlarından bir tanesi YouTube'a özel çekilerek yayın hayatını sürdürmüş olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?
- DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?
- Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak?
- Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi belli oldu mu?
- KYK bursu ilk ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB tarih açıklaması!
- Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺︎ TRT 1 - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta, hangi kanalda
- Ocak ZAMMI baş döndürecek! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak
- Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu
- Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!