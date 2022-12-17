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Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün var mı, saat kaçta?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün var mı, saat kaçta?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışma, yayınlandığı dönemde Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği program evlendirme programlarının 5 senedir televizyon ekranlarında yasaklanması nedeniyle YouTube'da Öykü Serter'in sunumuyla ekrana geliyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Kısmetse Olur yarışması hangi günler yayınlanacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı, 12 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur için izleyiciler, bugün Kısmetse Olur Aşkın Gücü var mı, hangi günler var? sorusunu da gündeme getirdi. İşte, yarışma hakkında emrak edilen detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Öykü Serter'in sunumu ile ekrana geliyor. Kadın ve erkek yarışmacıların taliplerini aradığı Kısmetse Olur'da bazı yarışmacılar eşleşmeye başladı. Bugün bir erkek ve bir kadın yarışmacı elenecek. Pazartesi günü ise yeni yarışmacılar gelecek.

KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı televizyonda değil, Youtube platformunda yayınlanıyor.Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla ekranlara gelecek yarışma programı 12 Aralık Pazartesi, gününden itibaren saat 18.30'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.

(17 ARALIK CUMARTESİ) KISMETSE OLUR HAFTA SONU VAR MI?

Program, @kismetseoluraskingucu kanalından haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanacak. Böylelikle Türkiye'de ilk kez, televizyonların en çok izlenen programlarından bir tanesi YouTube'a özel çekilerek yayın hayatını sürdürmüş olacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI 2022

Kısmetse Olur kadın yarışmacıları isimleri; Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur

Kısmetse Olur erkek yarışmacıları isimleri; Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan

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