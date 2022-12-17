Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün var mı, saat kaçta?

Kısmetse Olur yarışması hangi günler yayınlanacak? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyor. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı, 12 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur için izleyiciler, bugün Kısmetse Olur Aşkın Gücü var mı, hangi günler var? sorusunu da gündeme getirdi. İşte, yarışma hakkında emrak edilen detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Öykü Serter'in sunumu ile ekrana geliyor. Kadın ve erkek yarışmacıların taliplerini aradığı Kısmetse Olur'da bazı yarışmacılar eşleşmeye başladı. Bugün bir erkek ve bir kadın yarışmacı elenecek. Pazartesi günü ise yeni yarışmacılar gelecek.