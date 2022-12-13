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Kısmetse Olur 2.bölüm geliyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur yeni bölüm tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Kısmetse Olur 2.bölüm geliyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur yeni bölüm tarihi...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 2. bölümü için geri sayım başladı. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan program için saat sorgulamaları başladı. 5 yıl aradan sonra geri dönene Kısmetse Olur bugün 2.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kısmetse Olur 2.bölüm geliyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara yöndü. YouTube'da izleyicisiyle buluşan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Öykü Serter'in sunumuyla gelen programda dün erkek ve kadın yarışmacılar tanıtıldı. Şimdi ise izleyiciler, " Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? " sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Aralık 2022 Salı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü hakkında merak edilenler...

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü dün 12 Aralık 2022 Pazartesi (dün) YouTube'da yayınlandı.

Yarışma haftanın 6 günü saat 18:30'da canlı olarak yayınlanacak.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?

Bir dönem Kanal D'de Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse OLur'un yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Program bu kez TV ekranlarında değil Youtube platformu üzerinde yayınlanacak.

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANIYOR?

Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

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