Kısmetse Olur 2.bölüm geliyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur yeni bölüm tarihi...

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara yöndü. YouTube'da izleyicisiyle buluşan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Öykü Serter'in sunumuyla gelen programda dün erkek ve kadın yarışmacılar tanıtıldı. Şimdi ise izleyiciler, " Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? " sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Aralık 2022 Salı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü hakkında merak edilenler...

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü dün 12 Aralık 2022 Pazartesi (dün) YouTube'da yayınlandı.

Yarışma haftanın 6 günü saat 18:30'da canlı olarak yayınlanacak.