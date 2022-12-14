Geçmişten gelen sır açığa çıktı! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu
atv’nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, 13. bölümüyle de nefesleri keserken salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Geçmişten gelen sırların ortaya çıktığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.
"BBCS" on üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,50 izlenme oranı ve %16,92 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,54 izlenme oranı ve %13,60 izlenme payı elde ederek Salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
GEÇMİŞTEN GELEN SIR AÇIĞA ÇIKTI!
Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledi. Dumrul'u vuran kişiyi ekranda gördü ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında buldu.
Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc Cezayir'in ölen abisinin oğluydu yani Cezayir'in yeğeni...
Cezayir'in abisini öldüren silah ortaya çıktı ve rapor sonucunda silahın üzerindeki parmak izleri Firuzeye ait olduğu belirlendi.
İzini kaybettiren ama yıllar sonra ortaya çıkan ve tekrar Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir'e yüz yüze geldi. Cezayir, Luc'u ailesinden uzak durması için uyardı. Ayrıca Jean Luc babaannesi Gülendam ile ilk defa karşı karşıya geldi.
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