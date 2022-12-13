Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması dün, izleyicisiyle tekrar buluştu. YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen programın yarışmacıları ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Ayşenur İmam'ın hayat hikayesi...

KISMETSE OLUR AYŞENUR İMAM KİMDİR?

Ayşenur İnam eğitimini Almanya'da görmüştür. Almanya'nın Aachen kentinden geldiğini söylemiştir. 2002 doğumludur. Günümüzde 20 yaşındadır. Asıl mesleğinin özel koruma olduğunu söylemiştir. "Almanya'da buraya aşkımı bulmaya geldim." ifadelerini kullanmıştır.