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Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?

Kısmetse Olur yarışması 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. Dün yayınlanan 1.bölümün ardından yarışmacılar en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Tavırlarıyla dikkat çeken isimlerden birisi de Ayşenur oldu. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, Kısmetse Olur yarışmacısı Ayşenur hakkında merak edilenler...

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması dün, izleyicisiyle tekrar buluştu. YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen programın yarışmacıları ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Ayşenur İmam'ın hayat hikayesi...

KISMETSE OLUR AYŞENUR İMAM KİMDİR?

Ayşenur İnam eğitimini Almanya'da görmüştür. Almanya'nın Aachen kentinden geldiğini söylemiştir. 2002 doğumludur. Günümüzde 20 yaşındadır. Asıl mesleğinin özel koruma olduğunu söylemiştir. "Almanya'da buraya aşkımı bulmaya geldim." ifadelerini kullanmıştır.

Oyunculuk eğitimi alan oyuncu Ayşenur İnam projeler için Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Gelecek Vaad Eden Genç Oyuncu ödülü almıştır. Yalçın Çoban'ın sinema filminde oynamak için anlaşma imzalamıştır. Instagram'da aysenurinam ismiyle paylaşımlarına devam eden Ayşenur İnam'ın bu mecrada 1087 takipçisi bulunmaktadır.

SHOPLU FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Öte yandan; Ayşenur'un Instagram'daki photoshoplu fotoğraflarına adeta yorum yağdı. Ayşenur'un şoplu karelerini paylaşan izleyiciler, "Ekrandaki kim,, Instagram'daki kim", "Shopu fazla abartmışsın","shopun kralı" gibi yorumlar yazdı.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla ekranlara gelecek yarışma programı 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren saat 18.30'da yayınlanacak.

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