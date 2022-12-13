Esra Erol haftaya birincilikle başladı

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Esra Erol'da gündem yine oldukça hareketliydi. Nergiz Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'a geldi. Kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım, son bölümde öfke patlaması yaşadı. Erdi'nin rahat tavırları ise Esra Erol dahil stüdyodaki herkesi çileden çıkarttı. Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan Nergiz Hanım'ın kızının programa Erdi ile birlikte gelmesi ortalığı iyice alevlendirdi.