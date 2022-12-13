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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yakalandı!

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Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yakalandı!

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği “Bir Küçük Gün Işığı” dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ELİF YAKALANDI, KENDİNİ FIRAT'IN İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNEN GENÇ KADIN TUTUKLANDI!

Fırat her yerde Güneş ve Elif'i arar. Ona Fulya ve Alper de destek olur. İstanbul'da büyük kovalamaca başlar. Çünkü Dila boş durmaz önce polise haber verir. Sonra da başlarına ödül koyar. Ümran ise basın toplantısı düzenler. Güneş ve Elif için çember daralırken Fulya yerlerini öğrenir. Ancak gemileri yakan Elif'i kimse geri döndürmeye ikna edemez. Alper, Fulya'ya verdiği sözü tutamaz ve Fırat'a yerlerini söyler ama ödülün peşine düşen otel görevlisi de ihbarda bulunur.

Elif ve Güneş yine sokaklara düşer. Ancak ayağını inciten Güneş'le kaçmak kolay değildir. Bulaşıkçılık yaptıkları yere sığınırlar. Oranın sahibi Elif'e ahlaksız bir teklifte bulununca orada da kalamazlar. Güneş'in ateşi çıkınca Elif, Fırat'ı arar ve yardım ister. Fırat onları kurtarmaya gelirken peşinde polislerin olduğundan habersizdir. Fırat, Güneş'i hastaneye götürmek üzere davranırken polislerde Elif'i yakalar ve onu ihbar edenin genç adam olduğunu sanır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm izle BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 15. BÖLÜM İZLE

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