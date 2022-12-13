Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yakalandı!

15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ELİF YAKALANDI, KENDİNİ FIRAT'IN İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNEN GENÇ KADIN TUTUKLANDI!

Fırat her yerde Güneş ve Elif'i arar. Ona Fulya ve Alper de destek olur. İstanbul'da büyük kovalamaca başlar. Çünkü Dila boş durmaz önce polise haber verir. Sonra da başlarına ödül koyar. Ümran ise basın toplantısı düzenler. Güneş ve Elif için çember daralırken Fulya yerlerini öğrenir. Ancak gemileri yakan Elif'i kimse geri döndürmeye ikna edemez. Alper, Fulya'ya verdiği sözü tutamaz ve Fırat'a yerlerini söyler ama ödülün peşine düşen otel görevlisi de ihbarda bulunur.