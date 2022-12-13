Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif yakalandı!
atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği “Bir Küçük Gün Işığı” dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
ELİF YAKALANDI, KENDİNİ FIRAT'IN İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNEN GENÇ KADIN TUTUKLANDI!
Fırat her yerde Güneş ve Elif'i arar. Ona Fulya ve Alper de destek olur. İstanbul'da büyük kovalamaca başlar. Çünkü Dila boş durmaz önce polise haber verir. Sonra da başlarına ödül koyar. Ümran ise basın toplantısı düzenler. Güneş ve Elif için çember daralırken Fulya yerlerini öğrenir. Ancak gemileri yakan Elif'i kimse geri döndürmeye ikna edemez. Alper, Fulya'ya verdiği sözü tutamaz ve Fırat'a yerlerini söyler ama ödülün peşine düşen otel görevlisi de ihbarda bulunur.
Elif ve Güneş yine sokaklara düşer. Ancak ayağını inciten Güneş'le kaçmak kolay değildir. Bulaşıkçılık yaptıkları yere sığınırlar. Oranın sahibi Elif'e ahlaksız bir teklifte bulununca orada da kalamazlar. Güneş'in ateşi çıkınca Elif, Fırat'ı arar ve yardım ister. Fırat onları kurtarmaya gelirken peşinde polislerin olduğundan habersizdir. Fırat, Güneş'i hastaneye götürmek üzere davranırken polislerde Elif'i yakalar ve onu ihbar edenin genç adam olduğunu sanır.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!
- ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...
- GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...
- Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER
- SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER
- Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE rakamları... 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay, hangi güne denk geliyor? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Instagram ve Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? 12 Aralık İnstagram akış yenilenemedi sorun mu var?