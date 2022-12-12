Berdan Mardini kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini kaç yaşında, nereli, nasıl ünlü oldu?
Yeni formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor 2023 yarışmacıları izleyiciler tarafından merak edilirken, ilk isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Berdan Mardini Survivor'un yeni sezonunda yarışacak.Berdan Mardini kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini kaç yaşında, nereli, nasıl ünlü oldu? İşte, merak edilenler...
TV8'in reyting rekorları kıran yarışmalarından biri olan Survivor, yeni formatıyla ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması izleyicileri adeta heyecanlandırdı. Yarışmacı kadrosunda kimler olduğu izleyiciler tarafında merak edilirken, ilk resmi açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2023'ün ilk yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu duyurdu. Peki, Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar
BERDAN MARDİNİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NASIL ÜNLÜ OLDU?
Anne ve babası Mardin'in Yaylabaşı köyünden olan Mardini, 5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da doğdu. İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Isparta'nın Gelendost ilçesine taşındı.
İlkokul üçüncü sınıfa Gelendost'ta devam etti. O yıllarda yeteneği ön plana çıkmaya başlıyordu. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği çevresi tarafından fark edildi.Bir iki yıl Bakırköy'de sahne aldıktan sonra Etiler Zorba Taverna haftanın bir günü türkü gecesi yapmasını istemişti.
Pazar günleri orada çıkmaya başladı. Bir dönem sonra şu sıralar da sahne aldığı yer olan Taksim Mektup Bar'da çıkmaya başladı. Sahne yıllarına başladıktan sonra kendisinden iki yaş büyük olan abisi de gitar çalmaya başlayarak Berdan'a sahnede eşlik etmeye başladı.
Nihayet profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. Albümü Canan Prodüksiyon tarafından yapılmıştı. Ama gerek yapım hatası gerekse tanıtım hatası kitlelere onu ulaştıramamıştı. Bu albüm kendisi için iyi bir tecrübe oldu. 2000 yılından 2002 yılına kadar bu anlamda mücadele verdi ve sonunda istediği albümü yaptı.
YENİ FORMATI ACUN ILICALI DUYURMUŞTU
Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda formata ilişkin yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı.
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