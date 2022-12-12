12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kısmetse Olur Tolga kimdir? Tolga Kandemir kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Tolga kimdir? Tolga Kandemir kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
ABONE OL
Kısmetse Olur Tolga kimdir? Tolga Kandemir kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Tolga Kandemir, fragmanın yayınlanmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. 9 erkek 9 da kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde dikkat çeken isimlerden biri olan Tolga Kandemir kimdir? Kısmetse Olur Tolga kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Tolga kimdir sorusunun cevabı merak konusu olmaya başladı. 5 yıllık aranın ardından fenomen yarışma programı tekrar çekilmeye başlandı. 12 Aralık2ta ilk bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Tolga Kandemir en çok merak edilen isimlerin arasında yer aldı. Peki Kısmetse Olur Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık'tan itibaren haftanın 6 günü saat 18.30'da YouTube'da yayınlanacak.

Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmetse Olur'un sunucusu o dönemler Seda Akgül'dü. Yarışmanın yeni sunucusu ise bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasını sunan Öykü Serter oldu.

YENİ FORMAT!

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak.

TOLGA KANDEMİR KİMDİR?

Aslen Kocaeli İzmitli olan Tolga Kandemir 26 yaşındadır. Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Kandemir aynı zamanda da lisanslı basketbol oyuncusudur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA