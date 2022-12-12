Kısmetse Olur Tolga kimdir? Tolga Kandemir kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Tolga kimdir sorusunun cevabı merak konusu olmaya başladı. 5 yıllık aranın ardından fenomen yarışma programı tekrar çekilmeye başlandı. 12 Aralık2ta ilk bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Tolga Kandemir en çok merak edilen isimlerin arasında yer aldı. Peki Kısmetse Olur Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında?