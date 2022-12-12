Kısmetse Olur Yeliz kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yeliz kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. Programın tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından yarışmacılar, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, yarışmacı Yeliz hakkında merak edilenler....
5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanla birlikte yarışmacılar en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden birisi de Yeliz oldu. İzleyiciler Kısmetse OLur Aşkın Gücü Yeliz kimdir? sorusunu gündeme getirdi. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yeliz, kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, detaylar....
KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?
Kısmetse Olur'un yarışmacılarından olan Yeliz, yayınlanan fragmanda güzelliğiyle dikkat çekti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde Yeliz'in hayatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. Daha önceleri Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri YouTube'da saat 18.30'da başlayacak.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?
Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur
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