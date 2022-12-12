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Kısmetse Olur Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol mesleği ne?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Kısmetse Olur Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol mesleği ne?

5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Bugün izleyicisiyle buluşacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda yer alan Erol'un hayatı merak edildi. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol kimdir, nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Erol'un hayatı ile ilgili merak edilenler....

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR EROL KİMDİR?

Kısmetse Olur Erol hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak; fragmanda, gelin adaylarından Yeliz'in "Önceliği para olan bir kadın ister misin hayatında?" sorusu üzerine Erol, "Kesinlikle hayır yanımda bile oturamaz" dedi.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan

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