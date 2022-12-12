Kısmetse Olur Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol mesleği ne?
5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Bugün izleyicisiyle buluşacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda yer alan Erol'un hayatı merak edildi. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol kimdir, nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...
Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Erol'un hayatı ile ilgili merak edilenler....
KISMETSE OLUR NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.
KISMETSE OLUR EROL KİMDİR?
Kısmetse Olur Erol hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak; fragmanda, gelin adaylarından Yeliz'in "Önceliği para olan bir kadın ister misin hayatında?" sorusu üzerine Erol, "Kesinlikle hayır yanımda bile oturamaz" dedi.
Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
- Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı
- Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?
- Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI
- Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...
- Survivor 2023'e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?
- Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI
- Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!
- Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...
- AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?
- Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!