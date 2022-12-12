GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu çeyrek altını kim aldı?
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 12 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 12 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 12 Aralık Pazartesi günü birincisi Yeşim oldu. Yeşim 15 puanla çeyrek altını da takmaya hak kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU
Yeşim:15
Merve: 13
Hatice: 13
Zeynep: 11
9 ARALIK 2022 \ EN SON KİM KAZANDI?
9 Aralık 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta;'da çeyrek altını kazanan gelin Merve oldu.
12 ARALIK-16 ARALIK \ KİMLER YARIŞIYOR?
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Yeşim (kayınvalidesi Beyhan ile birlikte)
Zeynep (kayınvalidesi Gülnaz ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
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